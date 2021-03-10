Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin mart ayı üçüncü birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Belediye Konferans Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı gözetilerek basına kapalı yapılan toplantı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, bu gece Miraç Kandili'nin idrak edileceğini anımsatarak, "Hepinizin kandilini kutluyorum. İnşallah dünya için, Müslümanlar için esenlik gecesi olur." dedi.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, meclise sunulan komisyon raporları oylandı.

Toplantıda söz alan AK Parti Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Meral Bozoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı ile Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla yıl boyunca il genelinde bazı etkinlikler düzenlenmesi için önerge verdiklerini belirterek, bu konuda Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu olarak hazırladıkları raporun detayları hakkında bilgiler aktardı.

Yaklaşık yarım saat süren toplantının sonunda Ünal, birleşimi yarın saat 17.00'te toplanmak üzere kapattı.