Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos ayı ikinci oturumu yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Ağustos ayı ikinci oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, belediyede görevli personelin 3-6 yaş grubundaki çocukları için "Gündüz Bakımevi" açılması ve envantere kayıtlı olan ancak hizmete ihtiyaç duyulmayan bazı araçların satışının yapılması gibi konular ele alındı.

Buna göre, belediye bünyesinde 3-6 yaş grubundaki çocuklara kreş açılması ve işletilmesi konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı görevlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye envanterine kayıtlı bazı araçların hizmete ihtiyaç duyulmadığından satışının yapılması konusunda belediye encümenine yetki verilmesi onaylandı.

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığında görev yapan Baki Kerimoğlu Genel Sekreter Yardımcılığına, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından görev yapan Halit Özdilek İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan Yıldırım Şamil Özden Daire Başkanlığına ve Haymana Belediye Başkanlığında görev yapan Asilhan Altıntaş Zabıta Şube Müdürlüğüne asaleten atandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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