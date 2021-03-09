Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde komisyon raporları oylandı - Son Dakika

Yaklaşık 40 dakika süren toplantının sonunda Meclis Birinci Başkanvekili Ünal, birleşimi 10 Mart Çarşamba günü saat 17.00'te toplanmak üzere kapattı.

Belediye Konferans Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan toplantı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

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