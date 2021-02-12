Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde otopark ücretleri yeniden belirlendi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde otopark ücretleri yeniden belirlendi

12.02.2021 18:31
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde otopark ücretleri yeniden belirlendi, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'da uygulanacak otopark ücretleri yeniden düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde Ankara'da uygulanacak otopark ücretleri yeniden düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi şubat ayı 5'inci birleşimi olağan toplantısı yapıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı YouTube'dan canlı yayınlandı.

Toplantıda AK Parti Yenimahalle Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Ayaz, tarihi Akköprü bölgesinin neden temizlenmediğini sordu. Ayaz, seçimden sonra 22 ay geçtiğini hatırlatarak, Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ'da hukuki problem olmadığı zaman hangi kararın meclisten geçmediği sorusunu sordu.

CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu, CHP ve İYİ Parti gruplarının kamunun faydasına olan konularda AK Parti'nin getirdiği düzenlemelere "evet" dediklerini bildirdi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker de belediyenin yapacağı hizmetlere destek olunması nedeniyle AK Partili Ayaz'a teşekkür etti. Söz alan Ayaz da gelecek kararlar için destek sözü vermediğini, şu ana kadar alınan kamu yararına olan kararlara atıfta bulunduğunu kaydetti.

Toplantıda Ankara Belediyesi otoparklarında uygulanacak ücretler şöyle belirlendi:

"0-1 saat 3 lira, 2-4 saat 6 lira, 4-8 saat 9 lira, 8-24 saat arası 15 lira ve yol boylarında sokak-caddelerde ilk 30 dakika ücretsiz, 30 dk-1 saat arası 3 lira, 1-4 arası 6 lira, 4-8 saat arası 9 lira, 8-24 saat arası 15 lira, rekreasyon alanlarında 3 lira. AŞTİ'deki otopark için ilk 1 saati ücretsiz, 1 saati geçen sürelerde ise diğer otopark ücretleriyle aynı olacak."

MHP Grup Başkan Vekili Murat Ilıkan ise otopark ücretleri konusunda kanuna uyularak tarife belirlenmesini istedi.

Toplantının sonunda Kuzey Irak'ta terör mevzilerine yönelik süren operasyonlar nedeniyle TSK'ya destek mesajı verilirken, bir sonraki birleşimin 8 Mart'ta yapılması kararlaştırıldı.

AK Parti, Çankaya, Elmadağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde otopark ücretleri yeniden belirlendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Sevgililer günü unutulmadı Fenomen dansçıya "bakmama" olayını sordular, Bülent Serttaş'ı yıllar önceki kareyle vurdu Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri! 3 konu başlığı saydı: Arzu ettiğimizi yapamadık Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü
G.Saray Yönetimi, Fatih Terim takımda kalmasını istediği Belhanda'ya 2 yıllık sözleşme önerdi G.Saray Yönetimi, Fatih Terim takımda kalmasını istediği Belhanda'ya 2 yıllık sözleşme önerdi         
17:58
13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis 13 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan kırtasiyeciye 5 yıl 10 ay hapis         
17:29
Son dakika: Korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci kurtarıldı Son dakika: Korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci kurtarıldı         
17:09
Giresun'da derede cesedi bulunan İkra Nur Tirsi soruşturmasında 7 kişi gözaltına alındı Giresun'da derede cesedi bulunan İkra Nur Tirsi soruşturmasında 7 kişi gözaltına alındı         
16:59
Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü         
16:29
AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi         
16:04
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Domuz bağıyla bağlanarak öldürülen yaşlı kadının yakınları, katillerin içinde olduğu araca saldırdı Domuz bağıyla bağlanarak öldürülen yaşlı kadının yakınları, katillerin içinde olduğu araca saldırdı         
15:34
Kamyonetle makas atan maganda trafiği birbirine kattı Kamyonetle makas atan maganda trafiği birbirine kattı         
14:36
Eski model Rebecca Landrith yol kenarında ölü bulundu! Cebindeki not katili ele verdi Eski model Rebecca Landrith yol kenarında ölü bulundu! Cebindeki not katili ele verdi         
14:20
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü         
13:43
Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu         
12:05
NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı         
11:38
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı         
20:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 18:52:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde otopark ücretleri yeniden belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei