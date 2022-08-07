Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcusu Sude Yaren Uzunçavdar, Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Dünya Şampiyonu Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi , sporcu Sude Yaren Uzunçavdar'ın, Bulgaristan'da yapılan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olduğunu duyurdu. ABB sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Ankara Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Sude Yaren Uzunçavdar, Bulgaristan 'da yapılan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu.

Kaynak: ANKA

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