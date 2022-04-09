Ankara Büyükşehir Belediyesi 108 iş yerini kiraya verecek - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 108 iş yerini kiraya verecek

09.04.2022 10:05
Ankara Büyükşehir Belediyesi 108 iş yerini kiraya verecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dükkan, depo, düğün salonu, otel binası ve kır bahçesinden oluşan 108 iş yerini kiraya vermek için 14 Nisan'da ihale düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dükkan, depo, düğün salonu, otel binası ve kır bahçesinden oluşan 108 iş yerini kiraya vermek için 14 Nisan'da ihale düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığınca, mülkiyeti belediyeye ait Anafartalar Çarşısı'nda 38, Ulus İş Hanı'nda 62, Kocabeyoğlu Pasajı'nda 2, Sıhhiye Fuar Çarşısı, Hacıbayram Veli Caddesi Kitapçılar Çarşısı ve Hacıbayram Veli Caddesi'nde 1'er dükkan ve depo başta olmak üzere, Kurtboğazı Rekreasyon Alanı, Nallıhan Hoşebe Mesire Alanı ile Karagöl Tabiat Parkı'ndaki taşınmazlar ihale yoluyla kiralanacak.

Kapalı zarf usulüyle 14 Nisan Perşembe günü alınan tekliflerin ardından açık artırma yöntemiyle encümen huzurunda düzenlenecek ihale, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ile ABB TV'den canlı yayımlanacak.

Taşınmazları kiralamak için talepte bulunan isteklilerin, ihale için verilecek teklif mektuplarını, Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi'ndeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nın 7. katındaki Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü saat 12.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.

Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi'ndeki belediye binasında yer alan Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak ihaleye katılmak isteyenler, detaylı bilgiye "0312 507 25 89" numaralı telefondan ulaşabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 108 iş yerini kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi 108 iş yerini kiraya verecek
Ankara Büyükşehir Belediyesi 108 iş yerini kiraya verecek

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi 108 iş yerini kiraya verecek - Son Dakika


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