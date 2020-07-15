Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitlerini unutmadı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitlerini unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitlerini unutmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitlerini unutmadı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin yaşadığı hain darbe girişiminde ülkesini canı pahasına korumak için şehit olan vatandaşlar için Başkent'te düzenlenen anma törenine katıldı. Karşıyaka 15 Temmuz Şehitliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nedeniyle düzenlenen anma töreni öncesi Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ekipleri tarafından temizlenerek bakımı yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte anma törenine katılan Başkan Yavaş, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve yakınlarıyla birlikte dualar etti. Polis Şehitliği'ni de ziyaret eden Başkan Yavaş, karanfil bırakarak şehit ailelerine taziyelerini iletti.


Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde lokma dağıtımı


Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde okunan mevlidin ardından kurduğu stant ve çadırlarda şehitler anısına vatandaşlara 2 bin 500 adet lokma ikramında bulundu. Pandemi süreci nedeniyle kapalı paketler halinde hazırlanan lokma ikramının dışında vatandaşlara 5 bin adet de su dağıtıldı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 17:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz şehitlerini unutmadı - Son Dakika
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