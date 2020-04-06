Ankara Büyükşehir Belediyesi 1694 çiftçiye tohum dağıtacak - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, başvuruda bulunanlara yapılacak tohum dağıtımı, koronavirüs salgını nedeniyle kontrollü şekilde, ilçelerdeki Tarım Kredi Kooperatifleri depolarından gerçekleştirilecek.

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