Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretini yatırdı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilkokula giden 2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücretinin ailelerinin banka hesap numaralarına yatırıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilkokul öğrencilerin servisi ücretine katkıda bulunulduğu, kentte eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla da internetten ulaşıma kadar "öğrenci dostu" uygulamalara öncelik verildiği belirtildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca iki yıl önce pilot bölge olarak Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde öğrenim gören sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının okul servis ücretinin karşılandığı anımsatılan açıklamada, bu yıl da 1954 ailenin ilkokula giden 2 bin 166 çocuğu için aralık ayına ait toplam 615 bin 952 lira tutarındaki servis ücretinin ailelerinin banka hesap numaralarına yatırıldığı ifade edildi.

Uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "21. yüzyılda bilgiye erişemeyen hiçbir evladımız kalmasın istiyoruz. Ailesinin ekonomik durumu uygun olmayan 2166 çocuğumuzun aralık ayı servis ücretini karşıladık. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz, daima elinizden tutacağım." ifadelerini kullandı.