Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda 1420 mal ve hizmet alım ihalesini canlı yayınladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesince 2 yıllık süreçte 1420 mal ve hizmet alım ihalesi internet üzerinden canlı yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 8 Mayıs 2019-8 Mayıs 2021 arasında kayıt altına alınan toplam 1420 ihale, Youtube kanalı, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Şeffaf belediyecilik açısından başkentten tüm Türkiye'ye yayılan bir ışık olan bu karar ile 1420 ihaleyi canlı yayınladık. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.