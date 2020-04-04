Ankara Büyükşehir Belediyesi 20 yaş altı yolcu kartlarını geçici süreyle kapattı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında geçici süreyle kullanıma kapatıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlara istinaden, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında (Ankaray, Metro ve Otobüs) geçici süreyle kullanıma kapatıldı.