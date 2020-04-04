Son Dakika › Güncel › Ankara Büyükşehir Belediyesi 20 yaş altı yolcu kartlarını geçici süreyle kapattı - Son Dakika
Ankara Büyükşehir Belediyesi 20 yaş altı yolcu kartlarını geçici süreyle kapattı
32 dakika önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında geçici süreyle kullanıma kapatıldığını bildirdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında geçici süreyle kullanıma kapatıldığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruya göre, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlara istinaden, 20 yaş altındaki yolcu kartlarının toplu taşıma araçlarında (Ankaray, Metro ve Otobüs) geçici süreyle kullanıma kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:42 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da toplu taşımada 100 bin adet maske dağıtılacak Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı