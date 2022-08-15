Togo Kuleleri Hurda Karşılığı Yıkılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019'da mahkeme kararıyla mühürlediği TOGO Kuleleri'nin yıkımını enkazdan çıkacak hurda karşılığında ihale edecek. Muhammen (tahmini bedel) bedeli 25 milyon 913 bin 416 TL seksen bir kuruş olan işin ihalesi belediye encümeni huzurunda 1 Eylül 2022'de Ankara Büyükşehir Belediyesi Binası, Belediye Encümen Salonunda yapılacak.

Mahkeme kararıyla 2019 Aralık'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlenen TOGO Kuleleri geri dönüşüm malzemeleri karşılığında yıkılacak. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile enkazdan çıkacak hurda karşılığı yıkım işi ihalesi 1 Eylül 2022'de Ankara Büyükşehir Belediye binası içerisinde encümen tarafından yapılacak.

İhale şartlarına göre, muhammen bedeli yirmi 25 milyon 913 bin 416 TL seksen bir kuruş olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış işin muhammen bedelinin yüzde 3'ü tutarında geçici teminat mektubunun Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na sunulması gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Melih Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, Sinan Aygün'ün Eskişehir yolu üzerindeki 'TOGO Kuleleri' inşaatına ilişkin imar planı değişikliği onaylandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 5 yıl önce söz konusu inşaata ilişkin imar planı değişikliğine karşı 'kamu yararına aykırı olduğu' gerekçesiyle dava açtı. Gökçek'in 2017 yılında istifa etmesi ardından göreve gelen Mustafa Tuna döneminde, inşaatın imar değişikliği mahkeme tarafından iptal edildi.

Mansur Yavaş'ın, 31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra 16 Aralık 2019'da inşaat mühürlendi.

Danıştay 6. Dairesi de geçtiğimiz yıl TOGO Kuleleri inşaatının bulunduğu parseldeki imar değişikliğinin iptaline ilişkin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesince verilen kararı onadı.