Ankara Büyükşehir Belediyesi, 221 hanenin elektrik borcunu ödedi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 221 hanenin elektrik borcunu ödedi

29.04.2022 20:33
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 221 hanenin elektrik borcunu ödedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 221 hanenin elektrik borcunu ödedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 221 hanenin elektrik borcunu ödedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, elektrikleri kesilen veya kesileceği yönünde ihbarname alan ailelerin elektrik borçlarının ödendiği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 221 hanenin 141 bin 624 lira tutarındaki elektrik borcunu ödediklerini kaydetti.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, 221 hanenin elektrik borcunu ödedi - Son Dakika


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