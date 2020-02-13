Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 arazi tipi aracı ihaleyle sattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 arazi tipi aracı ihaleyle sattı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 arazi tipi aracı ihaleyle sattı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 arazi tipi aracın satışını canlı yayınlanan açık artırma ihalesi ile gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 arazi tipi aracı ihaleyle sattı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 arazi tipi aracın satışını canlı yayınlanan açık artırma ihalesi ile gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca 2013 model 3 aracın satışı yapıldı. Satış, araçların "hizmetine ihtiyaç duyulmadığı" gerekçesiyle, açık artırma yöntemiyle ve canlı yayınlanan ihale ile yapıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı Baki Kerimoğlu başkanlığındaki ihalede, 3 araç için ayrı ayrı teklifler alındı.

İhale sonucunda araçlar toplam 2 milyon 101 bin TL'ye satıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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