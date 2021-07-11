Ankara Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos'ta kaykay parkı ile 4 yeşil alanın açılışını yapacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kaykay parkı ile 4 yeşil alanın açılışını yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkentte yeşil alan sayısını artırmak için çalışmalarını sürdüren ABB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir dizi açılışla kutlamaya hazırlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, "Ankara yeşilin başkenti olacak demiştik. Bu amaçla ilk etapta başkentimize 5 yeni parkı ağustos ayı içerisinde kazandırıyoruz. 30 Ağustos'ta açılışını yapacağımız parklarla şehrimize nefes olacak, yeşil bir Ankara'yı gelecek nesillere emanet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlk kaykay parkı Çukurambar'da yapılacak

ABB, 30 Ağustos'ta hizmete almayı planladığı Ankara'nın ilk kaykay parkının yapımını, Çukurambar Mahallesi 1527-1528. sokaklar ile Budapeşte Caddesi arasında kalan toplam 3 bin 400 metrekarelik alanda sürdürüyor.

Alanın 1200 metrekarelik kısmı kaykay parkuru, geri kalan kısmı ise yeşil alan olarak başkentlilerin hizmetine sunulacak. Parkta aynı zamanda her yaş grubuna uygun ve uluslararası standartlarda yarışmalar düzenlenebilecek.

Ankaralılardan gelen talepleri değerlendiren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kaykay parkı dışında dört yeni yeşil alanın açılışının yetiştirilmesi için de çalışmalarını hızlandırdı.

Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki meydan düzenlenmesi ile 6 bin 300 metrekarelik yeşil alan başta olmak üzere Alacaatlı Mahallesi 3409. Sokak'taki koşu yolu ve dinlenme alanlarının da içerisinde bulunduğu yaklaşık 12 bin metrekarelik semt parkı ile, Beytepe Mahallesi Ali Kuşçu Caddesi üzerinde 7 bin 105 metrekarelik semt parkının yapım çalışmaları da devam ediyor.

Belediye, Çayyolu Mahallesi 2677. Cadde'de içerisinde seyir terasları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu semt parkını da 30 Ağustos'ta hizmetine sunmaya hazırlanıyor.