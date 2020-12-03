Ankara Büyükşehir Belediyesi 4 bedensel engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye etti - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ihtiyaç sahibi bedensel engelli 4 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve BELPA A.Ş. iş birliğince sandalyelerin dağıtımı dolayısıyla Sincan Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tören düzenlendi.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, BELPA A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Değerli ile Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat'ın katılımıyla yapılan törende, 3 kişiye akülü tekerlekli sandalye verildi.

Bir engelli vatandaşın akülü tekerlekli sandalyesi de evine gidilerek teslim edildi.

Belediye tarafından 2020'nin başından beri ihtiyaç sahiplerine 50 akülü tekerlekli sandalye ve 21 tekerli sandalye desteğinde bulunuldu.