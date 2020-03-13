Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 ton dezenfektan alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 ton dezenfektan alacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 ton dezenfektan alacak

6 saat önce

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 40 ton dezenfektan madde alımı yapacaklarını söyleyerek, fahiş fiyatlardan yakındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 ton dezenfektan alacak, System.String[]

ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 40 ton dezenfektan madde alımı yapacaklarını söyleyerek, fahiş fiyatlardan yakındı. Aslan, "Fahiş fiyatlar bizi de etkiliyor. 13 liraya aldığımız el dezenfektanı 70 liraya teklif edildi" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Arslan, halkın yoğun olarak kullandığı Metrolar ve belediye otobüsleri başta olmak üzere kamusal alanları dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Arslan, dezenfektan ürünlerle alakalı Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri tercih ettiklerini söyleyerek, bakanlığın yayımlamış olduğu dezenfektan listesinin bulunduğunu bildirdi. Arslan, şöyle konuştu: "Burada el dezenfektanları ve yer dezenfektanları şeklinde gruplandırılmış. Biz de yüzde 70 etil alkol içeren el dezenfektanlarını ve kuarterner amonyum içerikli yüzey dezenfektanlarını sahada kullanıyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olması bizim için esastır. Bu listeye hassasiyetle dikkat ediyoruz. Benzer birçok firma var bizim için, önemli olan etken maddedir. Saha dezenfektanları alımıyla ilgili bir ihale daha yapacağız. 40 ton civarında dezenfektan madde almayı planlıyoruz. Ama fahiş fiyatlar bizi de etkiliyor. 13 liraya aldığımız el dezenfektan dün 70 liraya bize teklif edildi. Uzun vadeli düşünüyoruz ve gelen şirketleri de uyarıyoruz."


Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur"
Koronavirüs nedeniyle hastanelerde zorunlu olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi askıya alındı Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
17:23 Kırsal mahallelerde çalışmalara hız verildi
17:22 Mısır'da şiddetli yağıştan evler çöktü: 5 ölü
17:22 Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı
17:21 Ekiplerin mevsim çalışmaları devam ediyor
17:21 Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:26:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 ton dezenfektan alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]