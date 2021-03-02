Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 bin 521 öğrenciye YKS giriş ücreti için 300'er lira destek verdi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücretlerini ödemeleri için 6 bin 521 öğrenciye 300'er lira destek sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Kovid-19 salgını döneminde "6 Milyon Tek Yürek" başlığıyla düzenlendiği kampanyalar ve açıkladığı destek paketleriyle vatandaşların ve esnafın yanında olmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda son olarak sosyal yardım alan ailelerin ve salgın nedeniyle kapanan iş yerlerinde çalışanların çocuklarının YKS giriş ücretlerinin ödendiği bildirildi.

Açıklamada, başvuru şartları uyan 6 bin 521 öğrenciye, harçlıklarıyla beraber 300'er lira ödendiği kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yavaş, 300'er liranın hesaplara yatırıldığını belirterek, "Yarınların umudu gençlerimize başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.