Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB), mülkiyeti hazineye ait 6 taşınmazın satışı için yarın ihale düzenleneceği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının, yarın saat 14.00'te Encümen Toplantı Salonu'nda, Çankaya'nın Lodumlu ve Alacaatlı (Beytepe Köyü) mahallelerinde 4, Yenimahalle'nin Susuz Mahallesi'nde 2 konut ve sosyal, kültürel tesis alanı ile kentsel servis alanından oluşan 6 taşınmazın satışı için ihale gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 2 bina ile bir arsanın hazine adına devredilmesi ve Ankara Şehir Hastanesi bağlantı yollarının ABB tarafından yapılmasına karşılık ise hazine ile yapılan mahsuplaşma kapsamında, Büyükşehir Belediyesinin, mülkiyeti hazineye ait 6 arsanın satışını yapması için yetkilendirildiği kaydedildi.

Toplam 38 bin 67 metrekarelik arsaların muhammen bedeli 69 milyon 825 bin 807 lira olarak belirlenirken, arsaların satışına ilişkin ihale ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.