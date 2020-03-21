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Ankara Büyükşehir Belediyesi: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan...
7 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında Ankara'da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır.
Ankara Büyükşehir Belediyesi: "65 yaş üstü vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla alınan önlemler kapsamında Ankara'da tüm toplu taşıma araçlarından 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak yararlanmalarının tedbir amaçlı olarak geçici süreyle durdurulması kararı alınmıştır." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:04 Kaynak: İHA
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