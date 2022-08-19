Abb'den, Ankara Kalesi Surlarında Oluşan Çatlağa İlişkin Açıklama: "Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Aittir" - Son Dakika
Üye Girişi

Abb'den, Ankara Kalesi Surlarında Oluşan Çatlağa İlişkin Açıklama: "Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Aittir"

19.08.2022 13:06
Abb'den, Ankara Kalesi Surlarında Oluşan Çatlağa İlişkin Açıklama: "Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Aittir"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi surlarında çatlak oluştuğu yönündeki iddialar üzerine; “Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. Bakanlık tarafından sur duvarlarının rölöve, restitüsyon ve inşaat projeleri hazırlanmış olup bu proje Koruma Kurulu’nca onaylanmıştır” açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kalesi surlarında çatlak oluştuğu yönündeki iddialar üzerine; "Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aittir. Bakanlık tarafından sur duvarlarının rölöve, restitüsyon ve inşaat projeleri hazırlanmış olup bu proje Koruma Kurulu'nca onaylanmıştır" açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi surlarında çatlak oluştuğu yönünde sosyal medyada yayılan iddialar karşısında yazılı açıklama yaptı. Bugün yapılan açıklama şöyle:

"2863 sayılı kanunun 10. maddesine göre yetki Kültür ve Turizm Bakanlığına aittir. Bakanlık tarafından sur duvarlarının rölöve, restitüsyon ve inşaat projeleri hazırlanmış olup bu proje Koruma Kurulu'nca onaylanmıştır.

Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, restorasyon uygulaması başlayıncaya kadar Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'vatandaşların can ve mal güvenliğine ilişkin tedbir alması' kararı almıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu karara istinaden ANFA Güvenlik görevlileri ve diğer önlemler ile güvenlik tedbirlerini uygulamaktadır.

Belediyemiz ayrıca Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde ve Belediye Meclisi'mizde karar almak suretiyle, bir protokol çerçevesinde restorasyon çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu resmi yazıyla bildirmiştir."

YORUMLAR
500
Ankara Büyükşehir'in Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı Anketi Sonuçlandı:  Vatandaş 'Meydan Olsun' Dedi Ankara Büyükşehir'in Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı Anketi Sonuçlandı:  Vatandaş 'Meydan Olsun' Dedi Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 Yılda 40 Adet Yeşil Alanı Hizmete Açtı Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 Yılda 40 Adet Yeşil Alanı Hizmete Açtı
Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abb'den, Ankara Kalesi Surlarında Oluşan Çatlağa İlişkin Açıklama: 'Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Aittir' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:15 İSKİ'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'da su musluktan içilir
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
14:51 Cani kocanın vahşi bir şekilde öldürüp gömdüğü kadının cesedini "Baron" buldu
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 15:25:20. #1.11#
SON DAKİKA: Abb'den, Ankara Kalesi Surlarında Oluşan Çatlağa İlişkin Açıklama: "Yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Aittir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement