Volkan Memduh Gültekin: "Biz Hesap Vermekten Çekinmiyoruz. Abb'de İhale Verilmez, Hak Ediliyorsa Canlı Yayında Alınır" - Son Dakika
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Volkan Memduh Gültekin: "Biz Hesap Vermekten Çekinmiyoruz. Abb'de İhale Verilmez, Hak Ediliyorsa Canlı Yayında Alınır"

09.09.2022 20:09
Volkan Memduh Gültekin: "Biz Hesap Vermekten Çekinmiyoruz. Abb'de İhale Verilmez, Hak Ediliyorsa Canlı Yayında Alınır"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, “Biz hesap vermekten çekinmiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale verilmez, hak ediliyorsa canlı yayında alınır. Burada siyasi kimliklere göre değil kırım oranlarına göre ihale yapılır. Bulduğunuzu yayınlamaktan geri kalmayın” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, "Biz hesap vermekten çekinmiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ihale verilmez, hak ediliyorsa canlı yayında alınır. Burada siyasi kimliklere göre değil kırım oranlarına göre ihale yapılır. Bulduğunuzu yayınlamaktan geri kalmayın" dedi.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, ortaya atılan ihale iddiası için açıklama yaptı. Gültekin'in, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Trol çetelerine meydan okuyoruz: Türkiye'de ilk kez yapılan uygulamayla 3000'den fazla ihaleyi canlı yayınladık. Başka bir örneği yok. İşte adresi... Hepsini tek tek izleyin ve ihale alanların siyasi partilerini tespit edin. Sonucu da açıklayın. Biz hesap vermekten çekinmiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde ihale verilmez, hak ediliyorsa canlı yayında alınır. Burada siyasi kimliklere göre değil kırım oranlarına göre ihale yapılır. Bulduğunuzu yayınlamaktan geri kalmayın.

Yıllardır belirli bir trol çetesinin gece gündüz erinmeden yaptığı iftira kampanyası işte tam da bu şeffaflık yüzünden halkta karşılık bulmuyor, bulmayacak. Bugün olduğu gibi gerçekler hep galip çıkacak. Bu vesileyle, İftirayı meslek edinmiş kişilerin yönettiği kamu kurumlarını da yürekli olup canlı yayında ihale sistemine davet ediyoruz. Bu konuda teknik ve yazılım bilgilerimizi paylaşmaya açığız."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Volkan Memduh Gültekin: 'Biz Hesap Vermekten Çekinmiyoruz. Abb'de İhale Verilmez, Hak Ediliyorsa Canlı Yayında Alınır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Volkan Memduh Gültekin: "Biz Hesap Vermekten Çekinmiyoruz. Abb'de İhale Verilmez, Hak Ediliyorsa Canlı Yayında Alınır" - Son Dakika
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