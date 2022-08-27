Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 konut ve 1 dükkanı satışa çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya İlçesindeki 30 konut ve dükkandan oluşan 31 taşınmazını ihaleyle satışa çıkaracak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlkbahar Mahallesi Güneypark-1 ve Güneypark-2 sitelerindeki 30 konut ve dükkan, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından 7-8 Eylül'de satışa sunulacak.

İsteklilerin detaylı bilgilere "www.ankara.bel.tr" adresinden ulaşabileceği ihale, ABB sosyal medya hesapları ile ABB TV'den de canlı olarak yayımlanacak.