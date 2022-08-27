Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 konut ve 1 dükkanı satışa çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 konut ve 1 dükkanı satışa çıkardı

27.08.2022 14:16
Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 konut ve 1 dükkanı satışa çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya İlçesindeki 30 konut ve dükkandan oluşan 31 taşınmazını ihaleyle satışa çıkaracak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çankaya İlçesindeki 30 konut ve dükkandan oluşan 31 taşınmazını ihaleyle satışa çıkaracak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlkbahar Mahallesi Güneypark-1 ve Güneypark-2 sitelerindeki 30 konut ve dükkan, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından 7-8 Eylül'de satışa sunulacak.

İsteklilerin detaylı bilgilere "www.ankara.bel.tr" adresinden ulaşabileceği ihale, ABB sosyal medya hesapları ile ABB TV'den de canlı olarak yayımlanacak.

YORUMLAR
500
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Taşınmazı Daha İhale ile Satışa Çıkarıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Taşınmazı Daha İhale ile Satışa Çıkarıyor Yeni Üniversitelilerden Çankaya Belediyesi'ne Teşekkür Yeni Üniversitelilerden Çankaya Belediyesi'ne Teşekkür
Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 konut ve 1 dükkanı satışa çıkardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
13:36 Beni Unutma dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi
13:14 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'na katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çin'i mağlup etti
12:50 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu güzel haberi verdi: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu kasım ayında bitecek
12:50 Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
12:46 Bakan Kurum'dan "Kanal İstanbul Projesi iptal mi edildi?" sorusuna jet cevap: İmar planları yürürlükte
12:16 Tuğba Ekinci, tutuklanan Gülşen'in tahliyesi için sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bebesi var
11:54 Dışişleri Bakanlığı, Macron'un Türkiye'yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi: Sömürgeci geçmişinizle yüzleşin
11:32 Şarkıcı Ege ve Cem yılmaz asker arkadaşı çıktı! İşte 21 yıl öncesine ait o fotoğraf
11:06 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in köstebeği kim?" başlıklı habere cevap verdi: Biraz kafa çalıştırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 14:16:55. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi 30 konut ve 1 dükkanı satışa çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement