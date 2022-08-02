Abb: "Mevcut Çalışmalar Niğde – Adana Otoyolunun İncek Bulvarına Bağlantı Yolu İçin Yapılmaktadır"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), son günlerde ODTÜ arazisinde çalışma yapıldığına dair iddialara ilişkin "Mevcut çalışmalar Niğde – Adana Otoyolunun İncek Bulvarına bağlantı yolu için yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

ABB, son günlerde ODTÜ arazisinin içerisinde kazı yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. ABB'nin açıklaması şöyle:

"Birkaç gündür bazı STK'ların açıklamalarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan manipülatif haberler üzerine;

Mevcut durumda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ODTÜ arazisi içerisinde herhangi bir kazı dolgu çalışması yapılmamakta ve herhangi bir iş makinesi bulunmamaktadır. Belediyemizin yaptığı ihale, toplamda 11 km uzunluğunda olan yolun ODTÜ arazisi dışında kalan 6,5 km uzunluğundaki kısmının da kazı-dolgu işlerini kapsamaktadır.

ODTÜ arazisinden geçen yolun kazı-dolgu işleri 5 yıl önce tamamlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi bu konuda yasal süreci takip etmektedir.

Mevcut çalışmalar Niğde – Adana Otoyolunun İncek Bulvarına bağlantı yolu için yapılmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin rantın da israfın da karşısında yer aldığı tüm kamuoyunun malumudur. Kurumumuz yalnızca mahkemelerin kararına riayet etmektedir. Hal böyle iken, kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunan çevrelere itibar edilmemesini rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."