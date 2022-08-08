ABB'den yeni ve modern yaya üst geçitleri - Son Dakika
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ABB'den yeni ve modern yaya üst geçitleri

08.08.2022 14:06
ABB'den yeni ve modern yaya üst geçitleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin çeşitli noktalarına yapılacak olan 8 yeni yaya üst geçidi ihaleye çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin çeşitli noktalarına yapılacak olan 8 yeni yaya üst geçidi ihaleye çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentte hem yayaların hem de sürücülerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaya üst geçitlerinin sayısını artırmaya devam ediyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı, bu amaçla şehrin çeşitli noktalarında 8 yeni yaya üst geçidi yapımı için ihaleye çıktı. Başkentte geçtiğimiz yıl 9 modern görünümlü yaya üst geçidi kazandıran, bu yıl da 4 tanesinin yapımına devam eden Kent Estetiği Daire Başkanlığı, 28 Temmuz 2022 tarihinde 8 yaya üst geçidi için ihaleye çıktı. Yapılacak olan ihaleye 5 firma teklif sundu. ABB, kent genelinde ana arterler başta olmak üzere yayaların karşıdan karşıya güvenli geçişini sağlayarak, araç-yaya-trafik emniyetini hedeflerken, modern görünümlü 8 yaya üst geçidine 12 adet yürüyen merdiven ve 17 asansör de yapacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABB'den yeni ve modern yaya üst geçitleri - Son Dakika

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