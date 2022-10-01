Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 taşınmazı ihale ile satışa çıkardı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 taşınmazı ihale ile satışa çıkardı

01.10.2022 11:12
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 taşınmazı ihale ile satışa çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından satışa çıkarılan 17 taşınmazın ihalesi 5-6 Ekim'de yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından satışa çıkarılan 17 taşınmazın ihalesi 5- 6 Ekim'de yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre belediye, gelir sağlamak amacıyla taşınmazlarını satışa çıkarmaya devam ediyor. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı, Mamak ilçesi Araplar ve Derbent mahallelerinde bulunan toplam 17 konutun satışı için 5-6 Ekim'de ihaleye çıkacak. Okyanus, Göknar, Ihlamur, Zirve ve Yeşil Vadi sitelerinde bulunan 17 konutun satılacağı ihaleler için istekliler detaylı ihale bilgilerine "https://www.ankara.bel.tr/" adresinden ulaşabilecek.

İhaleler Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ile ABB TV'den de canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim, Ankara, Yerel, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 taşınmazı ihale ile satışa çıkardı - Son Dakika
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