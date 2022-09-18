ABB Tiyatrosu "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunu ile perdelerini açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tiyatro sezonunu Haldun Taner'in "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunuyla açtı.
ABB'den yapılan açıklamaya göre, Türk tiyatrosunun duayen yazarlardan Taner'in "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunun prömiyeri Gençlik Parkı'ndaki ABB Şehir Tiyatroları'nda yapıldı.
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sanat Yönetmen Yardımcısı Erdal Ozan Metin'in yönettiği oyuna davetliler ve sanatsever katıldı.
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