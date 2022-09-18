ABB Tiyatrosu "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunu ile perdelerini açtı - Son Dakika
Üye Girişi

ABB Tiyatrosu "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunu ile perdelerini açtı

18.09.2022 13:20
ABB Tiyatrosu "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunu ile perdelerini açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tiyatro sezonunu Haldun Taner'in "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunuyla açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tiyatro sezonunu Haldun Taner'in "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunuyla açtı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Türk tiyatrosunun duayen yazarlardan Taner'in "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunun prömiyeri Gençlik Parkı'ndaki ABB Şehir Tiyatroları'nda yapıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sanat Yönetmen Yardımcısı Erdal Ozan Metin'in yönettiği oyuna davetliler ve sanatsever katıldı.

YORUMLAR
500
ABB'den jandarma, polis, astsubay sınavları için ücretsiz parkur kursu ABB'den jandarma, polis, astsubay sınavları için ücretsiz parkur kursu Ankara haber: Ankara Büyükşehir'in Teknik Eğitim Kurslarında Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor Ankara haber: Ankara Büyükşehir'in Teknik Eğitim Kurslarında Yeni Dönem Kayıtları Başlıyor
Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haldun Taner, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABB Tiyatrosu 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' oyunu ile perdelerini açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:46 Bakan Soylu'dan, Emre Olur paylaşımı: Emniyet Teşkilatımızı, sıkı takiple bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için tebrik ederim
12:29 Tayvan'da 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası binalar ve yollar çöktü, vagonlar raydan çıktı
12:05 Avustralya'da başına ödül konan çete lideri Murat Galasi, Türkiye'de hayatını kaybetti
12:05 Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kolej tarzı beğeni topladı! Paylaştığı fotoğraflara yorum üstüne yorum yapıldı
11:49 Motorine 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor! 20 Eylül salı gününden itibaren geçerli olacak
11:29 Elleriyle topladığı meyveleri çarşıda satan yaşlı kadına zabıta müdahalesi! Gözyaşlarına boğuldu
11:15 KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi
10:18 İlki iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı
10:18 Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olan Hadise, konser verdiği sırada yüzük fırlattı
10:10 Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur, Tiran'dan İstanbul'a getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2022 13:20:08. #1.13#
SON DAKİKA: ABB Tiyatrosu "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" oyunu ile perdelerini açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement