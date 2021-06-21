Büyükşehir Belediyesi Afet Gönüllülerini Belirledi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de meydana gelebilecek olası bir afet ve acil durumda sahada görev yapacak 257 kişilik çekirdek afet gönüllüsünü belirledi. "https://www. ankara. bel. tr/" adresinden açıklanan isimlerin eğitimleri AFAD ile koordineli bir şekilde yapılacak. Bir ay içerisinde başlanacak ve 4 ana başlıkta yapılacak eğitimlerin duyuruları kurulacak whatsapp grubu üzerinden bildirilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Afet Farkındalık Yılı" nedeniyle Türkiye'de meydana gelebilecek doğal afetler için harekete geçti.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Afet Teknoloji İzleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü, "Afet Gönüllüsü Projesi" kapsamında doğal afetlerde sahada görev yapmak için eğitim almak isteyen gönüllüler arasından 257 kişilik çekirdek kadroyu belirledi.

GÖNÜLLÜ LİSTESİ AÇIKLANDI

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin her yerinde gönüllü olarak görev almak isteyenlerden gelen talepleri değerlendirerek başvuru sürecini tamamladı.

Başvurular üzerinden seçilen isimler https://www. ankara. bel. tr/ adresinden açıklanırken, verilecek eğitimler ise AFAD ile koordineli şekilde yapılacak. Farkındalık Eğitmen Eğitimleri, Hafif Arama Kurtarma Eğitici Eğitimi, Kentsel Arama Kurtarma Eğitici Eğitimleri, Tahliye Lojistik Destek Eğitici Eğitimi olmak üzere toplamda 4 ana başlıktaki eğitimlere 1 ay içinde başlanacak.

AFET GÖNÜLLÜLERİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN PARTNERİ OLARAK ÇALIŞACAK

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, gönüllülük esasına dayalı çalışma programına ilişkin şu bilgileri verdi:

"İçinde bulunduğumuz yıl Afet Farkındalık Yılı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi olarak bütün afet ve acil durumlara müdahale edecek özellikle çekirdek kadroyu eğitecek bir çalışma başlattık. Afet Gönüllüleri Projemize bin 500'den fazla başvuru geldi. Bu başvurular içerisinde meslek grupları ve ilgi alanlarına göre birinci eğitim grubu için 257 kişiyi belirledik. 1. etap eğitimlerimizi bir ay içerisinde AFAD ile ortaklaşa koordine edeceğiz. AFAD'ın eğitim programları kapsamında önümüzdeki aydan itibaren çalışmalara başlıyoruz. Biz gönüllü ordusunu Türkiye'nin dört bir yanındaki afet ve acil durum müdahale programlarında Ankara Büyükşehir Belediyesinin partneri yapmak istiyoruz. "