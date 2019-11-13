Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim vaatleri arasında yer alan "Akıllı Taksi Projesi"nin prototipi tanıtıldı.

Taksiye binen vatandaşların, trafik yoğunluğunu, kilometre bilgisini, taksimetredeki ücreti anlık göreceği, kredi kartı ve Ankara Kart ile ödeme yapabileceği "Akıllı Taksi Projesi"nin tanıtımı için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde toplantı düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, projenin taksicilere, müşterilere, belediyelere ve şehir ulaşımına çeşitli faydalar sağlayacağını söyledi.

Uygulamanın Türkiye'de ilk defa Ankara'da hayata geçirileceğini belirten Yavaş, "Akıllı Taksi Projesi tamamlandıktan sonra bu sistem Ankara'daki 8 bin 801 taksiciye ücretsiz olarak dağıtılacaktır." dedi.

Taksicilerin artık durakta müşteri beklemeyeceğini, müşterilerin uygulama sayesinde taksiciyi bulacağını ifade eden Yavaş, vatandaşların uygulamayı indirmesi halinde istedikleri taksiyi çağırabileceklerini aktardı.

Yavaş, proje sayesinde trafikteki dolaşımın azalacağını da anlatarak şunları kaydetti:

"Bizim Ankara için hazırladığımız akıllı kartlar yakında devreye girecek. Vatandaşlar mobil uygulamamızda bu akıllı kartlarla taksilerde ücret ödeyebilecekler. Taksilerde giderken müşteri gideceği yolu bilecek. Araca bindiği zaman peşinen kaç lira ödeyeceğini bilecek. Araçlarda ön ve arka kamera olacak."

Tanıtım programından sonra Yavaş, akıllı taksi prototipinin test sürüşünü de yaptı.

Proje vatandaşlara kolaylık sağlayacak

"Akıllı Taksi Projesi" uygulamasıyla taksi içerisinde unutulan kayıp eşyalar yer ve konum bilgisi alınarak sahibine iade edilebilecek.

Uygulama, yabancı dil desteğiyle turistlerin kullanımına da açık olacak.

Uygulamayla güvenlik ve emniyet birimlerince İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında yüz tanıma ile aranan kişilerin tespiti yapılabilecek.