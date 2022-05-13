Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Anıtkabir Çevresinin 10 Katlı İnşaata Açılması İddiaları Gerçek Dışıdır" - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Anıtkabir Çevresinin 10 Katlı İnşaata Açılması İddiaları Gerçek Dışıdır"

13.05.2022 19:26
Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Anıtkabir Çevresinin 10 Katlı İnşaata Açılması İddiaları Gerçek Dışıdır"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığına dair yapılan paylaşımlar ile ilgili açıklama yaptı. Vatandaşlardan gelen itirazların değerlendirilip, söz konusu parseldeki yapı yüksekliğinin 5 kat olarak onaylandığının belirtildiği açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıralarına saygılı bir şekilde Ankara’ya hizmet etmeyi sürdürecektir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığına dair yapılan paylaşımlar ile ilgili açıklama yaptı. Vatandaşlardan gelen itirazların değerlendirilip, söz konusu parseldeki yapı yüksekliğinin 5 kat olarak onaylandığının belirtildiği açıklamada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıralarına saygılı bir şekilde Ankara'ya hizmet etmeyi sürdürecektir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açıldığı iddialarına, "Anıtkabir çevresinin 10 katlı inşaata açılması iddiaları gerçek dışıdır" başlıklı bir açıklama ile yanıt verdi. Söz konusu parselde herhangi bir plan değişikliği yapılmadığının vurgulandığı açıklama şöyle:

"Belirtilen parselde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sayın Mansur Yavaş döneminde, 7221 sayılı yasa gereği kat yüksekliği belirlenmesi dışında, herhangi bir plan değişikliği yapılmamıştır.

Söz konusu parselin önceki dönemlerde onaylanarak yürürlüğe giren imar planında yapı yüksekliği 'serbest' iken, yeni dönemde en çok 7 katla sınırlandırılmasını içeren imar planı değişikliği Çankaya Belediyesi Meclisi ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları ile onaylanmıştır.

7 katla sınırlandırılan plan değişikliği işlemine bir aylık askı süresinde vatandaşlarca itirazlarda bulunulmuştur.

Büyükşehir Belediyemiz, vatandaşlardan gelen itirazları değerlendirmiş, Belediye Meclisi'ne konuyu 7 kat olarak değil, 5 kata indirilmesinin uygun olacağı şeklinde sunmuştur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi söz konusu parseldeki yapı yüksekliğini 5 kat olarak onaylamıştır.

Büyükşehir Belediyesi Meclis kararının ilan-askı işlemleri Çankaya Belediyesi tarafından yürütülecektir.

Süreci şeffaf bir biçimde paylaşmamıza rağmen özellikle bazı çevrelerin 'bu parsele gökdelen dikiliyor', 'Anıtkabir'in silueti bozuluyor' şeklinde yaptığı açıklamaları iyi niyetli bulmuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve hatıralarına saygılı bir şekilde Ankara'ya hizmet etmeyi sürdürecektir. "

YORUMLAR
500
Ankara Büyükşehir, Başkent Üniversitesi Bahar Şenliği'ne Katıldı Ankara Büyükşehir, Başkent Üniversitesi Bahar Şenliği'ne Katıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Ankara Mükemmellik Maratonu Projesi' İçin Start Verdi Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Ankara Mükemmellik Maratonu Projesi' İçin Start Verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Anıtkabir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi: 'Anıtkabir Çevresinin 10 Katlı İnşaata Açılması İddiaları Gerçek Dışıdır' - Son Dakika


Son Dakika
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 19:34:21. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi: "Anıtkabir Çevresinin 10 Katlı İnşaata Açılması İddiaları Gerçek Dışıdır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement