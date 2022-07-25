Ankara Büyükşehir Belediyesi "Ankara Miras Şantiye Gezileri" düzenliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarının rehberler eşliğinde inceleyebildiği "Ankara Miras Şantiye Gezileri" düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gezi programı turizmi canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak amacıyla hayata geçiriliyor.

"Ankara Miras Şantiye Gezileri", restorasyonu süren Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi'ndeki şantiyelere ücretsiz ve rehberler eşliğinde düzenleniyor.

Şantiye gezileri, 30 Temmuz, 13 ve 20 Ağustos'ta Roma Tiyatrosu ve Arkeopark'ta 11.00-12.00, Ankara Kalesi'nde ise 13.00-14.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

"Tarihi anlara Ankaralılarla tanıklık ediyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geziye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişimizi geleceğe taşırken tarihi anlara Ankaralılarla tanıklık ediyoruz. Ankara Miras Şantiye Gezilerimize katılan vatandaşlarımız Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi restorasyon çalışmalarımızı uzman rehberler eşliğinde yerinde inceliyor." ifadelerini kullandı.

- "Küçük ikramlar ve hediyeler de verilecek"

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ise arkeolojik çalışmaların başkentliler tarafından daha görünür hale gelmesini ve Ankara turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kurumsal internet sayfalarında gezi duyurusunu yaptıklarını bildiren Ödemiş, "Kontenjan şimdilik 20 kişi ama geziye daha fazla kişinin katılabilmesi adına programımızı revize ediyoruz. Uzman arkadaşlar gezi esnasında bilgilendirme yaparken, küçük ikramlar ve hediyeler de verilecek. Hem gezip hem de eğlendirerek Ankara'nın tarihini anlatmış ve tanıtmış olacağız." bilgisini verdi.

Geziye katılanların görüşleri

Ankara Miras Şantiye Gezileri'ne katılanlardan Emre Cebeci, Ankara Büyükşehir Belediyesine etkinlik için teşekkür ederek, "gri şehir Ankara"yı renklendirmek amacıyla yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cebeci, "Arkeopark hem Ankara hem de Türkiye de için bir ilk olacak. Bu gurur verici." dedi.

Hülya Çakır ise restorasyon çalışmasını yerinde görmenin faydalı olduğunu, eserlerin dikkatli bir şekilde korunduğunu söyledi.

Tarih bölümü öğrencisi olan ve Antik Roma üzerine bir çalışma yürüten Efe Can Tanrıseven ise restorasyon çalışmalarının önemine işaret ederek, "Arkeopark'ta çıkan bizim kültlerimiz, ülkemiz ve Ankara için çok değerli." diye konuştu.