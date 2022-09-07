Mansur Yavaş: Kyk Yurtlarına Başvurup da Açıkta Kalanlar Kendilerini Yalnız Hissetmesin. Yurtlarımızda Misafir Değil, Ev Sahibi Sizlersiniz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine bu yıl da yurt imkanı sağlayacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barınma sorunu yaşayan öğrencilere, “KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz” diye seslendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine bu yıl da yurt imkanı sağlayacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barınma sorunu yaşayan öğrencilere, "KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz" diye seslendi. Mansur Yavaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarına ilişkin yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitede okumak için Ankara'ya gelen öğrencilere hitaben sosyal medya hesaplarında bir paylaşım yaptı. Yavaş, paylaşımında, "Başkent Ankara'ya, yeni evinize hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz" dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yurt imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, "http://yurt.ankara.bel.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

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