Mansur Yavaş: Kyk Yurtlarına Başvurup da Açıkta Kalanlar Kendilerini Yalnız Hissetmesin. Yurtlarımızda Misafir Değil, Ev Sahibi Sizlersiniz - Son Dakika
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Mansur Yavaş: Kyk Yurtlarına Başvurup da Açıkta Kalanlar Kendilerini Yalnız Hissetmesin. Yurtlarımızda Misafir Değil, Ev Sahibi Sizlersiniz

07.09.2022 15:18
Mansur Yavaş: Kyk Yurtlarına Başvurup da Açıkta Kalanlar Kendilerini Yalnız Hissetmesin. Yurtlarımızda Misafir Değil, Ev Sahibi Sizlersiniz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine bu yıl da yurt imkanı sağlayacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barınma sorunu yaşayan öğrencilere, “KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz” diye seslendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine bu yıl da yurt imkanı sağlayacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barınma sorunu yaşayan öğrencilere, "KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz" diye seslendi.

Mansur Yavaş, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait öğrenci yurtlarına ilişkin yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversitede okumak için Ankara'ya gelen öğrencilere hitaben sosyal medya hesaplarında bir paylaşım yaptı. Yavaş, paylaşımında, "Başkent Ankara'ya, yeni evinize hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatları kendilerini yalnız hissetmesin. Yurtlarımızda misafir değil, ev sahibi sizlersiniz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yurt imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, "http://yurt.ankara.bel.tr/" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: Kyk Yurtlarına Başvurup da Açıkta Kalanlar Kendilerini Yalnız Hissetmesin. Yurtlarımızda Misafir Değil, Ev Sahibi Sizlersiniz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: Kyk Yurtlarına Başvurup da Açıkta Kalanlar Kendilerini Yalnız Hissetmesin. Yurtlarımızda Misafir Değil, Ev Sahibi Sizlersiniz - Son Dakika
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