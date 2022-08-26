Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eski Etimesgut Kaymakamı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belbeton arazisinin tahliye edilmemesi nedeniyle kamu zararı oluştuğunu açıklayarak, eski Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve yetkililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski belediye iştiraki Belbeton'un arazisinin tahliye edilmemesi gerekçesiyle eski Etimesgut Kaymakamlığı yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; özelleştirilmeden önce sadece 11 milyon lira yatırım yapılan Belbeton, özelleştirilirken değeri düşük gösterildi ve böylece kamu zararı oluşturuldu. Üstelik özelleştirme sonrasında şirket belediyeden değerinin 10 katına kadar iş almaya başladı.

Edinilen bilgiye göre, belediye; arazisi kendisine ait olan şirketin bu araziyi boşaltması için Etimesgut Kaymakamlığı'na başvurdu. Ancak kaymakamlık, bu talebe karşı Belbeton A.Ş. tarafından kiracılık sıfatının tespiti davası açıldığını, bu nedenle uyuşmazlığın yargıya intikal ettiği ve dava sonuçlanıncaya kadar tahliye işleminin yapılamayacağını bildirerek, Belediye'nin talebini reddetti. Mahkeme, Belbeton A.Ş.'nin tahliye işlemine karşı açtığı bu tahliye işleminin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir talebi mahkeme tarafından reddetti. Etimesgut Kaymakamlığı, Belediye'ye gönderdiği 4 Kasım 2021 tarihli yazısında "her ne kadar ihtiyati tedbir talebi reddedildiğini ancak Belbeton A.Ş. bu ret kararına karşı itirazda bulunduğunu" bildirerek, dava sonuçlanıncaya kadar tahliye işleminin yapılmayacağını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 Ocak 2022 ve 21 Şubat 2022 tarihlerinde resmi yazılarla mevcut durumda tahliye işlemini engelleyecek herhangi bir ihtiyati tedbir ya da yürütmenin durdurulması kararı bulunmadığını Etimesgut Kaymakamlığına bildirdi. Yazılarda tedbirin reddine ilişkin karara karşı itiraz yoluna başvurulması hususunun tahliyeyi engellemeyeceğinin Hukuk Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunularak anlatıldı. Belediyenin bu yazılarına kaymakamlıktan yanıt gelmedi.

Belediye, 12 Nisan 2022 tarihinde de Kaymakamlığa tahliye için yazı gönderdi. Kaymakamlık, Belbeton A.Ş. tarafından tahliye işleminin iptali talebiyle idare mahkemesinde dava açıldığı gerekçesiyle tahliye talebini başlatmadı.

Yapılan açıklamalara göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi bu kez 24 Haziran 2022 ve 19 Temmuz 2022 tarihinde yazdığı yazılarla mahkemenin Belbeton A.Ş. hakkında kiracılık sıfatının tespiti davasının reddine karar verdiğini bildirdi. Belediye, Kaymakamlığa yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiğini, ihtiyati tedbir talebinin reddedildiğini, tahliyeye engel hiçbir durumun olmadığını ve her geçen gün kamunun zarara belirterek, tekrar tahliye talebinde bulundu. Bu yazılara da cevap verilmedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tahliyeyi gerçekleştirmeyen ve kısa süre önce görev yeri değişen eski Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve yetkililer hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.