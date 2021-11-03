Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Bellek Ankara Projesi"ni hayata geçirecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara'nın toplumsal ve mekansal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve tanınır olması amacıyla Bellek Ankara Projesi hazırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal arasında imzalanan iş birliği protokolüyle hayata geçirilecek.

İmza töreninden önce açıklama yapan Yavaş, projenin somut olmayan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması açısından çok önemli olduğunu belirtti.

İleride kent müzesi de açmak istediklerini bildiren Yavaş, "Elde edilecek dokümanlar, kent belleğinde de bundan sonra yapılacak Ankara araştırmaları için birçok insana da yol gösterecek. Çok önemli bir veri havuzu olacak." ifadesini kullandı.

Ulus proje alanı olacak

Proje kapsamında, Ankaralıların anılarında yer etmiş ya da toplumsal değerlerin oluşmasına yol açmış yapılar, anıtlar, alanlar araştırılacak.

Ulus ve çevresinde gerçekleştirilecek ve bir yıl sürmesi planlanan 3 eş zamanlı çalışmayla elde edilen bilgi ve bulgular paylaşıma açılacak.

Başkentin iş, bilim, sanat, kültür yaşamında önemli izler bırakmış kişiler ve ailelerin yaşadıkları mekanlar araştırılacak ve belgelenecek.

Ankara'nın kimliğinin oluşmasında rol oynayan yapılar, Ankara'ya değer katan kişiler, kültür sanat kurumları, markalar, gündelik hayat ve bunlara karşılık gelen mekanların hikayeleri ortaya çıkarılacak.

Çalışmalar sonucunda, bulunan değerler hakkında tanıtım metinleri hazırlanacak ve belediyenin web sitesi üzerinden paylaşılacak.

Görsel sunumların çeşitli platformlarda duyurulacağı projenin bütünü için Türkçe ve İngilizce bilgilerin yer aldığı künye levhaları hazırlanacak ve çeşitli yapılara asılacak.