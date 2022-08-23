Beypazarı'nda muhtarlar sıvı gübre kullanımı hakkında bilgilendirildi - Son Dakika
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Beypazarı'nda muhtarlar sıvı gübre kullanımı hakkında bilgilendirildi

23.08.2022 13:04
Beypazarı'nda muhtarlar sıvı gübre kullanımı hakkında bilgilendirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı'ndaki muhtarları sıvı gübre kullanımı hakkında bilgilendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı'ndaki muhtarları sıvı gübre kullanımı hakkında bilgilendirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Daire Başkanlığı tarafından Beypazarı ilçesindeki İtfaiye Meydanı'nda toplantı düzenlendi.

Toplantıda muhtarlara sıvı gübre kullanımı ve toprak analizi konularında bilgiler aktarıldı.

Muhtarlıklar İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, bu toplantıların Ankara'nın 18 ilçesinde süreceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda muhtarlar sıvı gübre kullanımı hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

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