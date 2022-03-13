Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yılda 14 ton evsel atık ilacı imha etti - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yılda 14 ton evsel atık ilacı imha etti

13.03.2022 15:17
Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yılda 14 ton evsel atık ilacı imha etti

Ankara Büyükşehir Belediyesince, bir yılda 14 ton evsel atık ilacın imha edildiği duyuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, bir yılda 14 ton evsel atık ilacın imha edildiği duyuruldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Ankara Eczacı Odası ile imzaladığı protokol kapsamında son kullanma tarihi geçen ya da ihtiyaç duyulmayan ilaçların bertarafı için seferberlik başlattı.

Başkentte yaygınlaştırılması planlanan "Evsel Atık İlaç Toplama Projesi" ile vatandaşların ellerinde kalan atık ilaçlar, belediye tarafından temin edilen atık ilaç kumbaralarında toplanarak imha ediliyor.

Projeyle atık ilaçların bilinçsizce çöpe atılarak suya ve toprağa karışmasının engellemesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Tıbbi Atık Şefi Salih Demir, evlerde biriken kullanım ömrü geçen ilaçların toplanması konusunda toplumsal bilincin artırılması gerektiğini belirtti.

Projeyle bu tür ilaçların çöp ve kanalizasyon sistemlerine karışıp büyük ölçekli çevre kirliliğine sebep olmadan toplanarak lisanslı tesislerde bertarafının sağlanmasını amaçladıklarını aktaran Demir, bu kapsamda Ocak 2021'den itibaren 200 gönüllü eczane ile projenin hayata geçirildiğini ve bir yılda toplam 14 ton evsel atık ilacın imha edildiğini bildirdi.

Eczacı Arda Erman Alisbah da ilaçların kontrollü şekilde bertarafının sağlanmasının, bunların piyasaya yeniden sunulmasını engellediğine dikkati çekti.

Alisbah, projenin insanların bu ilaçları yanlışlıkla kullanmasının ve sokak hayvanlarının bunları yemesinin önüne geçilmesi bakımından önemli olduğunu ifade etti.

Atık ilaçların imhasının doğru şekilde yapılmasının da önem arz ettiğini belirten Alisbah, "Büyükşehir Belediyesinin bunu çok özenli ve kurallara uygun şekilde yaptığını biliyoruz. Ankara'da daha çok eczanenin bu kapsama alınması, hatta diğer büyükşehir belediyelerine örnek olarak genişletilmesi yerinde bir uygulama olur." değerlendirmesinde bulundu.

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Büyükşehir Belediyesi, Ankara, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yılda 14 ton evsel atık ilacı imha etti - Son Dakika


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