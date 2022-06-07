Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler'in afet yönetimi programına üye oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki kentlerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi ve iş birliği yapılması amacıyla başlatılan "Making Cities Resilience 2030 (MCR2030)" afet yönetimi programına üye oldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından resmi olarak alınan üyelik onayı sonrası ABB, şehirlerin afetler yönünden potansiyelinin incelenmesi ve irdelenmesi başta olmak üzere diğer ülke şehirleriyle ortak çalışarak açık, şeffaf ve afetle etkili mücadelede yol haritası oluşturacak.

ABB'nin programa üyeliğinin kabul edilmesi aynı zamanda şehirleri tanıma ve öğrenme ortamı ile uygulama topluluklarını birbirine bağlamak için de özel bir sistem ağı kurarak pek çok avantaj sağlayacak.

Kentsel ağlar tarafından şehirlerde risk azaltma ve dirençlilik oluşturma girişimlerini değerlendirmek, planlamak ve uygulamak için yol haritası sunmayı kolaylaştıracak programın, online ortamda ve yerinde çalışmalar yaparak sürdürülebilir olması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Mutlu Gürler, Türkiye'nin afet planlaması içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesinin önceliklerini, kenti bekleyen afet risklerini ve bunlarla ilgili alınması gereken önlemleri planlamakla görevli olduklarını belirtti.

Gürler, Ankara'da yaptıkları çalışmaların tamamını yüksek teknolojili iyi şehir uygulaması örnekleriyle birleştirmek ve geliştirmek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"MCR2030 programı bize bu anlamda hem çok ciddi katkı vererek yeni tecrübeler kazandıracak hem de bizim kendi tecrübelerimizi aktarmamız için bir imkan sağlayacak. Yurt dışındaki örnekleri yerinde gidip inceleyebilecek, kullanılmakta olan yazılım ile donanım altyapısında çok ciddi iş birliği ve ücretsiz yazılım transferleri söz konusu olabilecek. Büyükşehir adına büyük bir kazanç olacağını düşünüyoruz."