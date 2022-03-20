Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze yakınının havayolu ulaşımını ücretsiz sağlayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze yakınının havayolu ulaşımını ücretsiz sağlayacak

20.03.2022 15:18
Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze yakınının havayolu ulaşımını ücretsiz sağlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Türk Hava Yolları (THY) ile imzalayacağı protokol kapsamında, başka şehre defnedilecek cenazenin bir yakınının uçak bilet ücretini karşılayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Türk Hava Yolları (THY) ile imzalayacağı protokol kapsamında, başka şehre defnedilecek cenazenin bir yakınının uçak bilet ücretini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent dışı defin işlemlerinde, cenaze yakını bir kişinin uçak bileti ücretini de tek yön olarak karşılama kararı aldı.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı, yıllık ortalama 2 bin cenazeyi THY ile Ankara dışına gönderiyor. Bugüne kadar havayolu ile bir refakatçinin yüzde 20 indirimli uçak bileti ücretini karşılayan ve ücretsiz cenaze naklini gerçekleştiren Mezarlıklar Daire Başkanlığı, yeni düzenlemeyle cenaze yakının uçak bileti ücretini ödeyerek daha kısa sürede defin yapılacak kente ulaşımını sağlayacak.

Ücretsiz bilet için, Mezarlıklar Daire Başkanlığı ile THY arasında protokol imzalanacak. Cenaze yakınlarından bir kişinin yüzde 20 indirimli bilet uygulamasından yararlanmasına da devam edilecek.

-"Önümüzdeki hafta protokol imzalandıktan sonra bu hizmeti yürürlüğe koyarız"

Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, ilçelere, komşu veya uzak şehirlere günlük ortalama 10-15 arası cenaze nakil edildiğini, son 2 yılda cenaze araç filosuna 65 araç ekleyerek, 87 cenaze aracıyla hizmet verdiklerini aktardı.

Karayolu dışında özellikle uzak yerlere cenazeyi uçakla da gönderdiklerini anlatan Bozan, şunları kaydetti:

"Cenazeyi uçakla gönderiyoruz ama yakını burada kalıyordu. Cenazenin karşılanması, oradaki işlemlerin yürütülmesi ile alakalı özellikle birinci derecedeki yakınları çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın talebi ile bir meclis kararı çıkardık ve böylece yakınlarından birini cenazeyle beraber uçakla ücretsiz göndereceğiz. Böylece cenazeyi kim karşılayacak problemini de ortadan kaldırmış olacağız. Önümüzdeki hafta protokol imzalandıktan sonra da bu hizmeti yürürlüğe koymuş olacağız."

YORUMLAR
500
AB desteğiyle Ankara Toptancı Hali'nde akıllı otopark sistemi kurulacak AB desteğiyle Ankara Toptancı Hali'nde akıllı otopark sistemi kurulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mezarlıklar Müdürlüğü, Cenaze, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze yakınının havayolu ulaşımını ücretsiz sağlayacak - Son Dakika


Son Dakika
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:45 Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi! Çalışmalar devam ediyor
14:41 Taliban'ın ele geçirdiği Afganistan'da son ekonomi bakanı olan Payenda ABD'de Uber şoförü oldu
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
14:14 Ebru Şallı sosyal medyada eşini paylaştı, gerçek sonra anlaşıldı! Uğur Akkuş'un cezaevi günleri başladı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 15:25:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, cenaze yakınının havayolu ulaşımını ücretsiz sağlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement