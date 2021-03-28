Ankara Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmek dağıtıyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi çölyak hastalarına ücretsiz glütensiz ekmek dağıtıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastası bulunan 300 aileye ücretsiz glütensiz ekmek dağıtmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastası bulunan 300 aileye ücretsiz glütensiz ekmek dağıtmaya başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının sosyal yardım alan ve çölyak hastalığı olan 300 aileye diğer ekmek türlerine kıyasla satış bedeli yüksek olan glütensiz ekmeği ücretsiz dağıtmaya başladığı bildirildi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Halk Ekmek Fabrikası tarafından el değmeden üretilen glütensiz ekmeklerin ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırıldığını kaydetti. Çölyak hastalarının diyetleri gereği normal ekmek tüketemediğini anımsatan Tatlısu, "Ankara il sınırları içerisinde yaşayan ve belediyeden sosyal yardım alan çölyak hastası kişilerin sağlıklı beslenmelerini sağlamak için yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika

Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar

Yer Ümraniye! Genç kıza tecavüz edip tüylerini yakmakla tehdit eden Koreli yazar, bir de idrarını içirmiş

Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti

Sahte hesaptan gelen görüntülü aramayı kabul eden dernek başkanı şantajların hedefi oldu

Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi

Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti

Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok