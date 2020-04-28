Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mersin'den limon alacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mersin'den limon alacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mersin'den limon alacak

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinli üreticiden 100 ton limon satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale'den bir ilçe belediyesinin de limon talebinde bulunduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mersin'den limon alacak, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersinli üreticiden 100 ton limon satın alan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çanakkale'den bir ilçe belediyesinin de limon talebinde bulunduğunu söyledi. Seçer, limon üreticileri ile belediyeler arasında aracı olmaya devam edeceklerini belirtti.


Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte katıldığı bir televizyon programında, Mersin limonuna belediyelerden yeni talepler geldiğini açıkladı.


Mersin Büyükşehir Belediyesinin salgın sürecinde yaptığı sosyal destek ve salgınla mücadele çalışmalarını anlatan Başkan Seçer, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Mersinli üreticiden 100 ton limon almasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan kumpas girişimini de değerlendirdi. Narenciye Üreticileri Birliği ile Erdemli Belediyesinin de yardımlaşma ağına katıldığını, 100 ton limonun Mersin Büyükşehir Belediyesinin girişimi ve aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine satıldığını ifade eden Seçer, "İlk talep İstanbul'dan geldi. Biz de hem bu yokluk döneminde, karantina günlerinde vatandaşa ücretsiz limon dağıtımı gerçekleşir, hem de depolarında kalmış ürünlerini alarak üreticilere, depolarında ürün kalmış satıcılara katkı sunarız diye yola çıktık. Yaptığımız işin hepsi bu" dedi.


Ankara ve Çanakkale'ye de Mersin limonu gidecek


Belediyelerin kooperatifler üzerinden ürün alabileceğini, 100 tonluk limon alımı yapılırken yöredeki tüm üretici ve satıcıları haberdar ettiklerini vurgulayan Başkan Seçer, şunları söyledi:


"Temel amaç, üreticileri desteklemek. Mersin'de çilek, erik ve kayısı üreticileri benden aynı şekilde yardım talebinde bulundu. Burada dönemsel olarak bir sıkıntı yaşanıyor. Üretim alanında sıkıntı yaşanıyor. Üretici ürününü üretiyor, bu sefer pazarlama sorunu var. Haller rasyonel ve verimli çalışmıyor. Bazı günler açık, bazı günler kapalı. Pazar yerleri kapalı. Zaruri tarım ürünlerinde belki sorun yaşamıyoruz ama özellikle meyvecilikte bu dönem önemli sorunlar yaşanacak. Biz belediyelere düşen, üreticilere katkı sunmak, bu ürünlerini pazarlamada onlara yardımcı olmak. Belediyeler arasında işbirliği yaparak, işte bu limon örneğinde olduğu gibi, nasıl İstanbul Belediyesi ile işbirliği yaptık, buradan onlara limon tedarik ettik, hatta kendi aracımızla, belediyenin tırıyla İstanbul'a kadar ilk partiyi ulaştırdık, devam edeceğiz. Zaten alımlar da devam ediyor. Satmak isteyen üretici de bize ürün verebilir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni bir talebi oldu. Onun üzerine konuşuluyor. Muhtemelen oraya da göndereceğiz. Çanakkale'den bir ilçe belediyemizin talebi oldu. Bizim amacımız, burada belediyeler arası işbirliği yapmak, bu işbirliğinde hem üreticiye hem nihai tüketiciye bir fayda sağlamak. Yaptığımız halisane duygularla bunlar." - MERSİN

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ankara, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 09:58 Kaynak: İHA


Son Dakika

Kanal 7 haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, koronavirüse yakalandı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek Kayıp Hilal Cebeci ortaya çıktı: Bana evlilik teklifinde bulunmayın Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Bülent Ersoy, arkadaşı Nur Yerlitaş'ın cenazesine katılmak için özel izin aldı Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan Türkler hakkında konuştu: Herkesi ulaştırmak için gerekirse uçağı dolmuş yapacağım Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Survivor Nisa, oyun esnasında gözyaşlarına boğuldu: Yapamıyorum, gitmek istiyorum Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Nur Yerlitaş'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor Nur Yerlitaş'ın son röportajı tekrar gündem oldu! Ameliyat sürecini böyle anlatmıştı
Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum Yasemin Özilhan zayıflıktan kemiğinin çıktığı fotoğrafı hakkında konuştu: Eleştirilere takılmıyorum         
16:01
Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi Burak Yılmaz, Çin ile ilgili yaptığı yiyecek açıklaması nedeniyle özür diledi         
15:56
Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi, bilinçsizce sokağa çıkanları uyardı: İkinci dalga ortaya çıkabilir         
15:52
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı         
15:38
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi, eşsiz görüntüler oluştu         
15:25
Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları Kuaförlere veda edin! İşte evde kendi saçınızı kesebileceğiniz harika ipuçları         
15:14
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu         
15:07
Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız Son dakika: Erdoğan'dan koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklama: Bir süre daha dişimizi sıkacağız         
14:58
Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim Ahmet Nur Çebi: Lens, Ljajic ve Vida indirim yapmazsa gitmelerini tercih ederim         
14:54
Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi Arkadaşı Nur Yerlitaş'ın ölümüyle yıkılan Sibel Can, erken saatlerde namazın kılınacağı camiye geldi         
14:29
Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek Çiftçinin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin kredi borçları 6 ay faizsiz ertelenecek         
14:26
Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle duruşmalar 15 Haziran'a kadar ertelendi         
14:18
Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü Falezlerden düşerek ölen genç kızın yanındaki arkadaşı konuştu: Yer ararken düştü         
13:59
Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı Bağcılar'daki ev partisine katılan şarkıcı Yusuf Gültekin, gözaltına alındı         
13:59
Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı Kadınlar virüse karşı neden daha dayanıklı ? Bilim insanları yanıtladı         
13:59
Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat Uzmanlardan e-Devlet dolandırıcılarına karşı uyarı: Resmi uzantılı mail ve SMS'lere dikkat         
13:57
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek         
13:55
Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak Yeni genelge 48 saat içinde gelecek, berberlerden turizme kadar birçok alanda kararlar alınacak         
13:53
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor         
13:33
İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü İki ay önce evlenen sağlık çalışanı Naime'nin sır ölümü         
13:30
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti         
13:14
AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor AVM'ler 11 Mayıs'ta kademeli olarak, Haziran başında ise tam kapasite açılmaya hazırlanıyor         
12:59
İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi İnanılmaz anlar! 36 yaşındaki turist ayıyla şakalaşmanın bedelini ağır ödedi         
12:54
MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı MEB binlerce öğretmenin bilgilerinin çalındığını doğruladı, BTK soruşturma başlattı         
12:45
Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti Uyuşturucu iğneyle vurularak öldürülen köpeği yavruları emmeye devam etti         
12:37
1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti 1.560'ıncı denemesinde başarılı olan Çinli mühendis Zhao Deli, uçan motosiklet icat etti         
12:36
İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor? İngilizler, uydu fotoğraflarını servis etti! Kim Jong-un cenaze töreni provası mı yapılıyor?         
12:33
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti 5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti         
12:27
Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi         
12:20
Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu Barcelona, 1 milyar euronun üzerinde gelir elde eden tarihteki ilk kulüp oldu         
12:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2020 16:04:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediyesi de Mersin'den limon alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]