Ankara Büyükşehir Belediyesi destek paketi ödemelerine başladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan vatandaşlarla salgın sürecinde işini kaybeden veya gelirinden olan sektör çalışanlarına yönelik destek paketi ödemelerine başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce açıkladığı 100 milyon liralık destek paketine ilişkin ödemelerin başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yavaş, ramazan ayında 113 bin ailenin Başkent Kartı'na 400'er lira tanımlama kararı aldıklarını, salgın dolayısıyla kapanan sektör temsilcileri ve çalışanlarıyla geliri azalan esnaftan oluşan 18 bin 500 kişiye de 400'er lira nakit ödeme yapacaklarını bildirdi.

Sosyal yardım alanlardan kart dağıtımı yapılan 112 bin 785 ailenin Başkent Kartı'na 400'er liradan toplam 45 milyon 114 bin lira tutarındaki bakiyelerin tanımlandığını belirten Yavaş, "Yaralarımızı beraber sarıp beraber iyileşeceğiz." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediyesince kartlarına yükleme yapıldığı kısa mesaj yoluyla bildirilen vatandaşlar, kartlarına yüklenen parayla diledikleri marketten alış veriş yapabilecekler.

Başkent Kart basımı bayram sonrasına kalan aileler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlardan oluşan 100 bin 851 aileye de Büyükşehir Belediyesi ekipleri 470 lira tutarındaki gıda kolilerini dağıtmaya başladı.