Ankara Büyükşehir Belediyesi dev projeyi ihaleye açıyor - Son Dakika

Yıllardır trafik çilesinin yaşandığı noktalardan biri olan Şaşmaz Sanayi Bulvarı'nı bu sıkıntıdan kurtarmak için hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, 2 Köprülü Kavşak yapımı için 4 Kasım 2020 tarihinde ihaleye çıkacak. Başkent'in birçok noktasında artan nüfus ve araç sayısı nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla birer birer yeni ulaşım projeleri hazırlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Şaşmaz Sanayi Bulvarı'ndaki trafik çilesini çözmek için harekete geçti.

İhale tarihini belirleyen Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu) ile Ankara Bulvarı Şaşmaz Kavşağı arasında yer alan 2473. Cadde ve 2474. Cadde kesişiminde bulunan kavşağa iki adet köprülü kavşak yapılması için 4 Kasım'da ihaleye çıkacak. Köprü üstü 2 gidiş-2 geliş olarak yapılacak proje kapsamında sanayi dönüşlerinin yapılacağı yan yollar da 2 şerit olarak hizmet verecek. Bölgenin sanayi alanı olması ve İstanbul Yolu güzergahını Eskişehir Yolu'na bağlayan hat üzerinde olması nedeniyle yaşanan trafik yoğunluğu böylece hem azalacak hem de köprülü kavşaklar sayesinde kesintisiz trafik akışı ve konforlu sürüş sağlanacak. - ANKARA