Başkent yeni otobüslerine kavuşacak - Son Dakika

Başkent yeni otobüslerine kavuşacak

10.12.2020 17:15
Başkent yeni otobüslerine kavuşacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 254 adet sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) otobüs alımı ve CNG Dolum İstasyonu kurulumu için gereken kredi için Hazine ve Maliye Bakanlığının onayının ardından ilk adımı attı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 254 adet sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) otobüs alımı ve CNG Dolum İstasyonu kurulumu için gereken kredi için Hazine ve Maliye Bakanlığının onayının ardından ilk adımı attı.

Başkentlilerin yıllardır beklediği yeni otobüslere kavuşmasına az kaldı. En son otobüsü 2013 yılında alınan Büyükşehir Belediyesi, yıllar sonra Ankaralıları yeni otobüslerle buluşturacak. Büyükşehir Belediye Meclisinde yeni otobüs alımı için kredi talebini gündeme getiren Başkan Yavaş'ın ısrarı sonrası oy birliğiyle karar alınırken, kredi talebi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylandı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kentsel sürdürülebilirlik programı kapsamında 57,1 milyon avroluk krediyi EGO Genel Müdürlüğünün otobüs filosuna kazandıracağı 254 adet sıkıştırılmış doğalgazlı (CNG) otobüs alımı ile CNG Dolum İstasyonu kurulumu için verdi. 20 yaşındaki mevcut otobüslerin çevreyi kirlettiği Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılından sonra ilk kez alınacak 254 adet doğalgazlı otobüs sayesinde sera gazı emisyonlarının azaltılarak hava kirliliğinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. EBRD kredisi kullanılarak iklim değişikliğiyle mücadele programı kapsamında Ankara'nın Yeşil Şehirler programında yer alan listede 44. üye olması da böylece sağlanmış oldu.

Avrupa ve İmar Kalkınma Bankası'nın kentsel sürdürülebilirlik programı kapsamında 57,1 milyon avroluk kredi kullanımı için sanal ortamda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner ve Sürdürülebilir Altyapı Grubu Genel Müdürü Nantida Parshad arasında mutabakat anlaşması imzalandı. EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal'ın yer aldığı ve zoom üzerinden yapılan toplantıda konuşan Belediye Başkanı Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok mutluyuz. Bu iş birliği için çok teşekkür ediyorum. Malum artık dünyadaki küresel iklim krizi ülkemizde de kentimizde de artmaya başladı. Ankara'da, İstanbul'da barajlarda henüz su sıkıntısı yaşanmıyor ama yaşanacak seviyeye geldi. Aralık ayı neredeyse bitecek yağış yok. Bunun yanında bizim daha önceki yönetimin öncelikleri açısından maalesef altyapı konusunda çok eksiğimiz var. Bunların hepsinde hem verimlilik hem de insan sağlığı ve hayatını önceleyen yatırımlar yapmak için gayret ediyoruz. Bu konuda da sizlerden gelen destekten çok memnunuz. Önümüzde bir yandan hazırladığımız metro projemiz var. Şu anda projesi hazırlanıyor. Yapıldıktan sonra metroyla başlayıp başka projelerle devam eden iş birliklerini inşallah tekrar görüşeceğiz. Hayırlı olsun." - ANKARA

Başkent yeni otobüslerine kavuşacak
Başkent yeni otobüslerine kavuşacak
Başkent yeni otobüslerine kavuşacak
Başkent yeni otobüslerine kavuşacak
Başkent yeni otobüslerine kavuşacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, Otobüs, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkent yeni otobüslerine kavuşacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı Genç kadın, 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Çin'de koronavirüse karşı kabin memurlarına "yetişkin hasta bezi" tavsiye edildi Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi
Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde yağmur duası edilecek Cuma namazı sonrası Türkiye'de bütün camilerde yağmur duası edilecek         
18:09
Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor         
17:46
Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı         
17:27
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız         
17:02
Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakaladı Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakaladı         
16:19
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 18:38:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkent yeni otobüslerine kavuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei