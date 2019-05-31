Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında...
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:02 Kaynak: İHA
, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında Ramazan Bayramı
'nda ücretsiz hizmet verecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı boyunca EGO Otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik, başkentlileri ücretsiz olarak taşıyacak. - ANKARA
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