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Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında...

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında..., System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında Ramazan Bayramı'nda ücretsiz hizmet verecek. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı boyunca EGO Otobüsleri, Metro, Ankaray ve Teleferik, başkentlileri ücretsiz olarak taşıyacak. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:02 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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