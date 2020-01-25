Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 personelini Elazığ'a gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 personelini Elazığ'a gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından teyakkuza geçti.

Ankara İtfaiyesinden ekip ve araçlar, AFAD koordinasyonunda Elazığ'a sevk edilmek üzere Etimesgut Askeri Havalimanı'na geçti.

Bölgeye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla 20 personel, 3 K9 köpeği ve 3 hizmet aracı ile günlük ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Ayrıca karayoluyla da 20 personel, 3 karavan, bir çok maksatlı kurtarma aracı, bir kurtarma aracı, bir komuta otobüsü ve bir K9 aracı da bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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