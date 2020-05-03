Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı okullarda tadilat gerçekleştiriyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan okullarda bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında okullarda ücretsiz bakım ve tadilat işlemleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince, Başkent 153'e gelen talepler doğrultusunda son 3 ayda 48 okulun bakım ve onarımı tamamlandı.

Ayrıca, yıpranmış ya da boyası gelmiş üst geçitlerde de bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.