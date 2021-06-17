Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut'taki iki arazisinin kullanımına ilişkin anket düzenledi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi'ndeki iki arazisinin kullanımına karar vermeleri için mahalle sakinlerine yönelik anket düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıların kendi mahalle ve bölgelerinde yapılacak yatırım ile projelere karar vermelerini sağlamak amacıyla "Söz Hakkı" modülünü hayata geçirdi.

Bu kapsamda yapılan ilk ankette, Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesinde bulunan, belediyeye ait iki boş arazinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin mahalle sakinlerinin görüşleri soruldu.

Vatandaşlardan, Evliya Çelebi Caddesi Yapracık Semt Pazarı üzerindeki 4749 metrekarelik boş arazinin hangi yapıyla değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin görüşleri istendi.

Düğün salonu, akıllı kütüphane, kreş ve gündüz çocuk bakımevi, pazar yerinin genişletilmesi, yeşil oturma alanı, çocuk parkı, otopark, Başkent Market seçeneklerinden birini seçebilecek vatandaşlar, kendi önerilerini de ekleyebilecek.

Safahat Caddesi ile Evliya Çelebi Caddesi kesişimindeki C55 TOKİ Konutları karşısındaki 4346 metrekarelik boş arazinin nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin de sorulduğu vatandaşlardan, düğün salonu, akıllı kütüphane, kreş ve gündüz çocuk bakımevi, kapalı pazar yeri, yeşil oturma alanı, çocuk parkı, otopark, Başkent Market şıklarından birini seçmeleri veya kendi önerilerini eklemeleri istendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, anket çalışması sonrası gelecek yanıtlara göre çalışmalara başlayacak.