Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eymir Gölü'nde çevre düzenlemesi yapacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye tarafından Eymir Gölü'nde yapılacak çevre düzenlemesiyle bisiklet ve araç yollarındaki bozukluk, tuvalet eksikliği gibi sıkıntılar giderilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş'ın Eymir Gölü'nde bedelsiz çevre düzenlemesi yapma teklifine Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetiminden olumlu yanıt geldi.

ODTÜ'ye gönderilen yazıda, "Üniversitenize ait Eymir Gölü, binlerce Ankaralı tarafından kullanılmaktadır ancak bisiklet kullanımı, araç kullanımı, yolların bozukluğu, tuvalet ihtiyacı gibi birtakım eksiklikler bulunduğu görülmektedir. Rektörlüğünüzce uygun bulunacak ve hazırlanacak bir projeyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hiçbir karşılık beklemeksizin ortak bir protokol ile üstlenmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Teklifi kabul eden ODTÜ yönetimi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün su şebekesinin Eymir'e kadar uzatılmasını, Eymir içerisinden geçen havai elektrik hattının yer altına alınmasını, ihtiyaca uygun olarak yeni bisiklet ve yaya yollarının yapılmasını veya mevcut yolların iyileştirilmesini istedi.

Mevcut taşıt yollarının asfalt veya çevreye duyarlı malzemelerle kaplanmasını da talep eden ODTÜ yönetimi, "Eymir'den ASKİ kanalizasyon hattına bağlantının yapılması, göl içi ulaşımın elektrikli araçlarla sağlanması, Eymir'deki tuvaletlerin tadilatı ve yenilenmesi"ni de istedi.

Eymir Gölü Yönetim Planı çerçevesinde üniversite ve belediyenin ilgili birim ve kişilerinden oluşan ekiplerin proje konusunda iş birliği içinde çalışması kararı alındı.