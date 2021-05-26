Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak

26.05.2021 14:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde toplu ulaşımda kullanacağı 301 otobüsün alımı için düzenlenen ihaleyi kazanan firmalarla sözleşme imzaladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde toplu ulaşımda kullanacağı 301 otobüsün alımı için düzenlenen ihaleyi kazanan firmalarla sözleşme imzaladı.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihaleyi kazanan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Otokar Genel Müdürü Ahmet Serdar Görgüç, CHP'nin Ankara Milletvekillleri Ali Haydar Hakverdi ve Yıldırım Kaya, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Bekar'ın yanı sıra belediye bürokratları katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, otobüs ihalesini kazanan firmalarla imzalanacak sözleşmeyle insan odaklı belediyeciliğin gereğini yerine getirdiklerini belirtti.

Yavaş, ihalesi tamamlanan otobüslerin tesliminin 6 ay ile 1 yıl arasında gerçekleşeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Süreç tamamlandığında, doğal gazla çalışan, 168'i körüklü 273 otobüs ile 28 dizel otobüsü toplu taşıma filomuza kazandırmış olacağız. Bunlara ilave olarak, 3 adet elektrikle çalışan otobüsü, 51 adet midibüsü ve BELKA şirketimizin kendi imkanlarıyla dizelden elektrikliye dönüştüreceği 22 adet otobüsü hesapladığımızda, tam 377 araç Ankara halkının hizmetine sunulmuş olacak. Kredinin onaylanma süreci daha erken tamamlanmış olsaydı, yaklaşık 1 yıl kaybedilmemiş olacak, söz konusu otobüsler şimdi Ankara halkının hizmetinde, seferde bulunacaktı."

Yavaş, açıklamaların ardından 2010 ile 2020 yıllar arasında nüfus ve otobüs sayısı, ihalesi tamamlanan otobüslerin teknik özellikleri ve kredi onaylama sürecine ilişkin bir sunum yaptı.

"Üç Trambüs hattıyla ilgili 'Avan Proje' çalışmalarına başlanılmıştır"

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, toplu ulaşım amacıyla en son 2013'te otobüs alımının yapıldığını söyledi.

Otobüs alımı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan görüşmelerin sonucunda yüzde 90'ı doğal gazlı (CNG) olmak üzere 282 otobüs alımı ve 2 doğal gaz dolum istasyonunun yapılması için karar aldıklarını belirten Alkaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülke ekonomisine de katkı sağlayacağı düşüncesiyle, 57 milyon avroluk dış finansman için EBRD'den kredi talebinde bulunulmuştur. Kredi faiz oranı piyasanın çok altında olacak şekilde 3,2'dir. 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10 yıl vadeli olarak anlaşılmıştır. Bu krediyi tercih etmemizin bir başka nedeni de bazı projelerle ilgili hibe kullanma imkanının bulunmasıydı. Nitekim, EBRD'den toplam 1 milyon 55 bin avro tutarında hibe alınması olanaklı hale gelmiş, bu hibelerin bir kısmı fiilen kullanılmış, geri kalan kısmının tamamı da süreç içerisinde kullanılacaktır."

Kent genelinde uygulanmak üzere trambüs ve monoraydan oluşan iki yeni proje üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Alkaş, şunları kaydetti:

"Üç trambüs hattıyla ilgili 'Avan Proje' çalışmalarına başlanılmıştır. Bu hatlar, Ulus-Yenikent Trambüs Hattı, M2-M3 (Koru-Devlet Mahallesi) Sincan bağlantılı Trambüs Hattı ve Gar-Karapürçek Trambüs Hattıdır. Toplamda üç hatta yapılacak trambüs çalışmasıyla 38 adet 18 metrelik, 39 adet de 25 metrelik yeni elektrikli otobüs alınması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla çıkan sonuçlara göre nihai karar verilecektir. Trambüs projelerinin yapımının kararlaştırılması halinde yaklaşık 16-20 ay arasında da projelerin tamamlanması öngörülmektedir. Üç hat içerisinde Ulus-Karapürçek hattında, bölgenin fiziki şartlarına uygun olarak Monoray Sistemi için alternatif bir çalışma da yapılmaktadır."

İhaleyi kazanan firmaların yöneticileri ise sözleşmede ilan edilen tarihlerde otobüsleri belediyeye teslim edeceklerini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Doğalgaz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Kayıp Fatma ile ilişkisi olduğu iddia edilen şahıs, hastane önünde intihara kalkıştı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Sosyal medya yayınlamak için deney yapan adamın yüzünü kimyasal madde yaktı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı

Son Dakika Haberleri
14:37 Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
14:33 Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!
14:30 Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı
14:27 İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı
14:26 Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yol arkadaşı Binali Yıldırım'a destek oldu
14:01 Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak
13:59 Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç
13:56 Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti
13:52 Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler
Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı Volkan Demirel'in eşi amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçileri fiziğine övgü yağdırdı         
14:47
Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti         
14:38
Akşener'le ilgili Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!         
14:34
İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı İran, kripto para madenciliğini 4 ay yasakladı         
14:27
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç Fenerbahçe'den 18'lik golcü Enes Destan için transfer telefonu: Alo, ben Başkan Ali Koç         
14:00
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti         
11:48
Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor         
11:23
Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi         
11:15
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 14:54:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediyesi filosuna 301 yeni otobüs katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement