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Ankara Büyükşehir Belediyesi günlük süt satışına başladı

6 saat önce

Ankaralıların taze sütü daha ucuza temin edebilmeleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce günlük süt satışına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi günlük süt satışına başladı, System.String[]

Ankaralıların taze sütü daha ucuza temin edebilmeleri için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce günlük süt satışına başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çiftçiye destek amacıyla Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında günlük süt satışı kararı alındı.

Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Yılmaz, proje sayesinde üreticiler kadar tüketicilere de büyük destek sağlanacağını belirterek sağlıklı günlük pastörize sütü vatandaşlarla buluşturduklarını bildirdi.

Yılmaz, "Özellikle çocuklarımızın geleneksel tatlarımızı tadabilmeleri adına yanında probiyotik zengini ev yapımı yoğurt mayası hediyesi bulunan 3 litrelik sütlerimizi satışa sunduk. Atatürk Orman Çiftliği Tesisleri'nde dolumu gerçekleştirilen günlük sütler 3 litre ve 16 liradan satışa sunuluyor." bilgisini verdi.

Süt satışı, Gimat, Gökkuşağı, Kocatepe, Dışkapı, Mithatpaşa, Atlantis, ASKİ ile Büyükşehir Belediyesi Fabrika Satış Yeri'nde yapılacak.

Başkentli çiftçilerin ürünlerini Büyükşehir Belediyesi satın alacak

Bu arada, Başkentli çiftçilerin elinde kalan soğan, nohut, mercimek ve pirinç başta olmak üzere farklı çeşitteki bakliyat ürünleri Büyükşehir Belediyesi tarafından ziraat odaları, tarım birlikleri ve kooperatifler üzerinden usulüne uygun olarak satın alınacak.

İlk etapta satın alınması planlanan soğan, 20'şer kiloluk çuvallar halinde Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan 30 bin aileye ücretsiz dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 04:42 Kaynak: AA
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